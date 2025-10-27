Fork Chain（FORK）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 24H最低价 $ 0.00001973 24H最高价 $ 0.00002105 历史最高 $ 0.00497353 最低价 $ 0.00001862 涨跌幅（1H） -0.68% 涨跌幅（1D） +4.03% 漲跌幅（7D） +6.51%

Fork Chain（FORK）当前实时价格为 $0.00002075。过去 24 小时内，FORK 的交易价格在 $ 0.00001973 至 $ 0.00002105 之间波动，市场活跃度显著。FORK 的历史最高价为 $ 0.00497353，历史最低价为 $ 0.00001862。

从短期表现来看，FORK 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.68%，过去 24 小时内变动为 +4.03%，过去 7 天内累计变动为 +6.51%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Fork Chain（FORK）市场信息

市值 $ 20.74K 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 20.74K 流通量 999.44M 总供应量 999,435,657.850272

Fork Chain 的当前市值为 $ 20.74K, 它过去 24 小时的交易量为 --。FORK 的流通量为 999.44M，总供应量是 999435657.850272，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 20.74K。