fomolt 今日价格

fomolt (FOMOLT) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 FOMOLT 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 FOMOLT。

fomolt 目前市值在 $ 32,905 排名第 #-，流通供应量为 100.00B FOMOLT。过去 24 小时内，FOMOLT 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，FOMOLT 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 -1.07%。过去一天，总交易量达到 --。

fomolt（FOMOLT）市场信息

市值 $ 32.91K$ 32.91K $ 32.91K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 32.91K$ 32.91K $ 32.91K 流通量 100.00B 100.00B 100.00B 总供应量 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

fomolt 的当前市值为 $ 32.91K, 它过去 24 小时的交易量为 --。FOMOLT 的流通量为 100.00B，总供应量是 100000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 32.91K。