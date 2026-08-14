FOMO 今日价格

FOMO (FOMO) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 31.17%。当前 FOMO 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 FOMO。

FOMO 目前市值在 $ 48,729 排名第 #-，流通供应量为 100.00B FOMO。过去 24 小时内，FOMO 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，FOMO 在过去一小时内波动了 -0.27%，过去7 天内波动了 +81.96%。过去一天，总交易量达到 --。

FOMO（FOMO）市场信息

市值 $ 48.73K$ 48.73K $ 48.73K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 48.73K$ 48.73K $ 48.73K 流通量 100.00B 100.00B 100.00B 总供应量 99,995,061,541.69853 99,995,061,541.69853 99,995,061,541.69853

FOMO 的当前市值为 $ 48.73K, 它过去 24 小时的交易量为 --。FOMO 的流通量为 100.00B，总供应量是 99995061541.69853，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 48.73K。