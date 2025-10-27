Foku（FOKU）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低价 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高价 24H最低价 $ 0$ 0 $ 0 24H最高价 $ 0$ 0 $ 0 历史最高 $ 0$ 0 $ 0 最低价 $ 0$ 0 $ 0 涨跌幅（1H） +0.66% 涨跌幅（1D） +7.42% 漲跌幅（7D） +0.55% 漲跌幅（7D） +0.55%

Foku（FOKU）当前实时价格为 --。过去 24 小时内，FOKU 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。FOKU 的历史最高价为 $ 0，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，FOKU 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.66%，过去 24 小时内变动为 +7.42%，过去 7 天内累计变动为 +0.55%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Foku（FOKU）市场信息

市值 $ 45.43K$ 45.43K $ 45.43K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 45.43K$ 45.43K $ 45.43K 流通量 975.10M 975.10M 975.10M 总供应量 975,100,337.9010231 975,100,337.9010231 975,100,337.9010231

Foku 的当前市值为 $ 45.43K, 它过去 24 小时的交易量为 --。FOKU 的流通量为 975.10M，总供应量是 975100337.9010231，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 45.43K。