Fireverse 今日价格

Fireverse (FIR) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 2.79%。当前 FIR 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 FIR。

Fireverse 目前市值在 $ 163,746 排名第 #-，流通供应量为 355.33M FIR。过去 24 小时内，FIR 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.131284，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，FIR 在过去一小时内波动了 -0.58%，过去7 天内波动了 +3.10%。过去一天，总交易量达到 $ 5.71K。

Fireverse（FIR）市场信息

市值 $ 163.75K$ 163.75K $ 163.75K 成交量（24H） $ 5.71K$ 5.71K $ 5.71K 完全稀释市值 $ 460.83K$ 460.83K $ 460.83K 流通量 355.33M 355.33M 355.33M 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Fireverse 的当前市值为 $ 163.75K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 5.71K。FIR 的流通量为 355.33M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 460.83K。