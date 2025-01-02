Ferma 价格 (FERMA)
今天 Ferma (FERMA) 的实时价格为 0.095291 USD。目前其市值为 $ 1.05M USD。FERMA 兑换 USD 的价格为实时更新。
Ferma 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 5.92K USD
- Ferma 当天价格变化为 -3.83%
- 其循环供应量为 11.00M USD
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今天内，Ferma 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00379717664985434。
在过去30天内，Ferma 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0140778825。
在过去60天内，Ferma 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0331531396。
在过去90天内，Ferma 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0316759377380222。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.00379717664985434
|-3.83%
|30天
|$ -0.0140778825
|-14.77%
|60天
|$ -0.0331531396
|-34.79%
|90天
|$ -0.0316759377380222
|-24.94%
Ferma 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-4.30%
-3.83%
-1.84%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
FERMA (https://fermasosedi.biz/) token is designed to use in the game on fermasosedi.biz (http://fermasosedi.biz/) to make deposits, withdrawals, buying advertisements and for use in some sections of the game.
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|1 FERMA 兑换 AUD
A$0.15341851
|1 FERMA 兑换 GBP
￡0.0762328
|1 FERMA 兑换 EUR
€0.09147936
|1 FERMA 兑换 USD
$0.095291
|1 FERMA 兑换 MYR
RM0.42595077
|1 FERMA 兑换 TRY
₺3.36472521
|1 FERMA 兑换 JPY
¥14.97307483
|1 FERMA 兑换 RUB
₽10.577301
|1 FERMA 兑换 INR
₹8.17215616
|1 FERMA 兑换 IDR
Rp1,536.95139773
|1 FERMA 兑换 PHP
₱5.51830181
|1 FERMA 兑换 EGP
￡E.4.83887698
|1 FERMA 兑换 BRL
R$0.60509785
|1 FERMA 兑换 CAD
C$0.13721904
|1 FERMA 兑换 BDT
৳11.3872745
|1 FERMA 兑换 NGN
₦147.50856218
|1 FERMA 兑换 UAH
₴4.00793946
|1 FERMA 兑换 VES
Bs4.859841
|1 FERMA 兑换 PKR
Rs26.54330805
|1 FERMA 兑换 KZT
₸50.02110463
|1 FERMA 兑换 THB
฿3.26466966
|1 FERMA 兑换 TWD
NT$3.13412099
|1 FERMA 兑换 CHF
Fr0.0857619
|1 FERMA 兑换 HKD
HK$0.74041107
|1 FERMA 兑换 MAD
.د.م0.9624391