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Ferma 价格 (FERMA)

USD

Ferma (FERMA) 实时价格图表

$0.095291
$0.095291$0.095291
-3.80%(1D)

今天 Ferma (FERMA) 的价格

今天 Ferma (FERMA) 的实时价格为 0.095291 USD。目前其市值为 $ 1.05M USD。FERMA 兑换 USD 的价格为实时更新。
Ferma 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 5.92K USD
- Ferma 当天价格变化为 -3.83%
- 其循环供应量为 11.00M USD

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Ferma (FERMA) 价格表现 USD

今天内，Ferma 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00379717664985434
在过去30天内，Ferma 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0140778825
在过去60天内，Ferma 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0331531396
在过去90天内，Ferma 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0316759377380222

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.00379717664985434-3.83%
30天$ -0.0140778825-14.77%
60天$ -0.0331531396-34.79%
90天$ -0.0316759377380222-24.94%

Ferma (FERMA) 价格分析

Ferma 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.094517
$ 0.094517$ 0.094517

$ 0.101093
$ 0.101093$ 0.101093

$ 0.450233
$ 0.450233$ 0.450233

-4.30%

-3.83%

-1.84%

Ferma (FERMA) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 1.05M
$ 1.05M$ 1.05M

$ 5.92K
$ 5.92K$ 5.92K

11.00M
11.00M 11.00M

什么是Ferma (FERMA)

FERMA (https://fermasosedi.biz/) token is designed to use in the game on fermasosedi.biz (http://fermasosedi.biz/) to make deposits, withdrawals, buying advertisements and for use in some sections of the game.

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Ferma (FERMA) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 Ferma (FERMA) 的其他问题

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FERMA 兑换为当地货币

1 FERMA 兑换 AUD
A$0.15341851
1 FERMA 兑换 GBP
0.0762328
1 FERMA 兑换 EUR
0.09147936
1 FERMA 兑换 USD
$0.095291
1 FERMA 兑换 MYR
RM0.42595077
1 FERMA 兑换 TRY
3.36472521
1 FERMA 兑换 JPY
¥14.97307483
1 FERMA 兑换 RUB
10.577301
1 FERMA 兑换 INR
8.17215616
1 FERMA 兑换 IDR
Rp1,536.95139773
1 FERMA 兑换 PHP
5.51830181
1 FERMA 兑换 EGP
￡E.4.83887698
1 FERMA 兑换 BRL
R$0.60509785
1 FERMA 兑换 CAD
C$0.13721904
1 FERMA 兑换 BDT
11.3872745
1 FERMA 兑换 NGN
147.50856218
1 FERMA 兑换 UAH
4.00793946
1 FERMA 兑换 VES
Bs4.859841
1 FERMA 兑换 PKR
Rs26.54330805
1 FERMA 兑换 KZT
50.02110463
1 FERMA 兑换 THB
฿3.26466966
1 FERMA 兑换 TWD
NT$3.13412099
1 FERMA 兑换 CHF
Fr0.0857619
1 FERMA 兑换 HKD
HK$0.74041107
1 FERMA 兑换 MAD
.د.م0.9624391