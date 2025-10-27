Evolve PRO（EVOP）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 24H最低价 $ 0.04393051 24H最高价 $ 0.04489549 历史最高 $ 0.074445 最低价 $ 0.0031876 涨跌幅（1H） +0.11% 涨跌幅（1D） +2.03% 漲跌幅（7D） -0.61%

Evolve PRO（EVOP）当前实时价格为 $0.04485344。过去 24 小时内，EVOP 的交易价格在 $ 0.04393051 至 $ 0.04489549 之间波动，市场活跃度显著。EVOP 的历史最高价为 $ 0.074445，历史最低价为 $ 0.0031876。

从短期表现来看，EVOP 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.11%，过去 24 小时内变动为 +2.03%，过去 7 天内累计变动为 -0.61%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Evolve PRO（EVOP）市场信息

市值 $ 2.24M 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 2.24M 流通量 50.00M 总供应量 50,000,000.0

Evolve PRO 的当前市值为 $ 2.24M, 它过去 24 小时的交易量为 --。EVOP 的流通量为 50.00M，总供应量是 50000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 2.24M。