Evmos 今日价格

Evmos (EVMOS) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 2.04%。当前 EVMOS 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 EVMOS。

Evmos 目前市值在 $ 228,836 排名第 #-，流通供应量为 512.69M EVMOS。过去 24 小时内，EVMOS 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 6.84，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，EVMOS 在过去一小时内波动了 -0.37%，过去7 天内波动了 +7.44%。过去一天，总交易量达到 $ 0.63。

Evmos（EVMOS）市场信息

市值 $ 228.84K$ 228.84K $ 228.84K 成交量（24H） $ 0.63$ 0.63 $ 0.63 完全稀释市值 $ 446.34K$ 446.34K $ 446.34K 流通量 512.69M 512.69M 512.69M 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Evmos 的当前市值为 $ 228.84K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 0.63。EVMOS 的流通量为 512.69M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 446.34K。