Everybody（HOLD）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低价 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高价 24H最低价 $ 0$ 0 $ 0 24H最高价 $ 0$ 0 $ 0 历史最高 $ 0.00164477$ 0.00164477 $ 0.00164477 最低价 $ 0$ 0 $ 0 涨跌幅（1H） -0.02% 涨跌幅（1D） -3.27% 漲跌幅（7D） -1.50% 漲跌幅（7D） -1.50%

Everybody（HOLD）当前实时价格为 --。过去 24 小时内，HOLD 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。HOLD 的历史最高价为 $ 0.00164477，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，HOLD 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.02%，过去 24 小时内变动为 -3.27%，过去 7 天内累计变动为 -1.50%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Everybody（HOLD）市场信息

市值 $ 9.16M$ 9.16M $ 9.16M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 9.16M$ 9.16M $ 9.16M 流通量 27.78B 27.78B 27.78B 总供应量 27,780,713,256.829243 27,780,713,256.829243 27,780,713,256.829243

Everybody 的当前市值为 $ 9.16M, 它过去 24 小时的交易量为 --。HOLD 的流通量为 27.78B，总供应量是 27780713256.829243，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 9.16M。