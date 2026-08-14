Ethresearchbot 今日价格

Ethresearchbot (ETHR) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.70%。当前 ETHR 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 ETHR。

Ethresearchbot 目前市值在 $ 53,637 排名第 #-，流通供应量为 94.98B ETHR。过去 24 小时内，ETHR 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，ETHR 在过去一小时内波动了 +0.13%，过去7 天内波动了 -5.68%。过去一天，总交易量达到 --。

Ethresearchbot（ETHR）市场信息

市值 $ 53.64K$ 53.64K $ 53.64K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 53.64K$ 53.64K $ 53.64K 流通量 94.98B 94.98B 94.98B 总供应量 94,979,395,397.71475 94,979,395,397.71475 94,979,395,397.71475

Ethresearchbot 的当前市值为 $ 53.64K, 它过去 24 小时的交易量为 --。ETHR 的流通量为 94.98B，总供应量是 94979395397.71475，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 53.64K。