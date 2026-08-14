eSui Dollar 价格 (SUIUSDE)
eSui Dollar (SUIUSDE) 今日实时价格为 $ 0.998999，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 SUIUSDE 兑 USD 的汇率为 $ 0.998999 每 SUIUSDE。
eSui Dollar 目前市值在 $ 13,083,098 排名第 #-，流通供应量为 13.10M SUIUSDE。过去 24 小时内，SUIUSDE 的交易价格在 $ 0.998778（低点）和 $ 1.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 1.062，而历史最低价为 $ 0.978642。
短期表现方面，SUIUSDE 在过去一小时内波动了 -0.06%，过去7 天内波动了 -0.00%。过去一天，总交易量达到 $ 6.22K。
eSui Dollar 的当前市值为 $ 13.08M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 6.22K。SUIUSDE 的流通量为 13.10M，总供应量是 13096208.621346，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 13.08M。
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今天内，eSui Dollar 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去30天内，eSui Dollar 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0000812186。
在过去60天内，eSui Dollar 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0004141849。
在过去90天内，eSui Dollar 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0000049690825918。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
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在 2040 年，eSui Dollar 的价格可能实现 0.00% 的增长。交易价格可能达到 $ --。
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eSui Dollar 的当前价格是多少？
eSui Dollar（SUIUSDE）的交易价格为 ¥6.82194545905003110000，过去 24 小时价格变动 0.00%。此实时数据汇总了全球交易所的价格，以便交易者随时获得准确的市场估值。
eSui Dollar 在其生态系统中扮演什么角色？
作为 -- 网络的核心资产和 Stablecoins,USD Stablecoin,Sui Ecosystem,Synthetic Dollar 板块的一部分，SUIUSDE 通常支持支付、质押、治理投票和流动性激励等重要功能。其设计会影响应用程序或智能合约在其生态系统中的运行方式。
SUIUSDE 今天的交易活跃度如何？
过去 24 小时内，SUIUSDE 的交易量为 ¥--。高交易量通常表明投资者兴趣浓厚、流动性更佳，并且无论对于小型交易者还是大型交易者，交易执行都能更顺畅。
eSui Dollar 的流通供应量是多少？
目前流通中的代币数量为 13096208.621346 个，这决定了可供交易的代币数量。流通供应量有助于投资者评估稀缺性、通胀动态以及潜在的长期代币分配。
SUIUSDE 的市值和排名是多少？
eSui Dollar 目前的市值排名第 1005，市值为 ¥89341611.94496345220000，使其跻身同类资产的行列，并帮助投资者衡量其相对规模。
eSui Dollar 在过去 24 小时内的表现如何？
其过去 24 小时价格变动为 0.00%。短期走势可能受到交易情绪、流动性变化或与 -- 网络相关的发展的影响。
eSui Dollar 与同类资产相比如何？
在 Stablecoins,USD Stablecoin,Sui Ecosystem,Synthetic Dollar 细分市场中，SUIUSDE 展现出强大的竞争力，这得益于其活跃的交易量、高流动性以及在生态系统中持续的应用案例。
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