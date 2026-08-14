eSui Dollar 今日价格

eSui Dollar (SUIUSDE) 今日实时价格为 $ 0.998999，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 SUIUSDE 兑 USD 的汇率为 $ 0.998999 每 SUIUSDE。

eSui Dollar 目前市值在 $ 13,083,098 排名第 #-，流通供应量为 13.10M SUIUSDE。过去 24 小时内，SUIUSDE 的交易价格在 $ 0.998778（低点）和 $ 1.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 1.062，而历史最低价为 $ 0.978642。

短期表现方面，SUIUSDE 在过去一小时内波动了 -0.06%，过去7 天内波动了 -0.00%。过去一天，总交易量达到 $ 6.22K。

eSui Dollar（SUIUSDE）市场信息

市值 $ 13.08M$ 13.08M $ 13.08M 成交量（24H） $ 6.22K$ 6.22K $ 6.22K 完全稀释市值 $ 13.08M$ 13.08M $ 13.08M 流通量 13.10M 13.10M 13.10M 总供应量 13,096,208.621346 13,096,208.621346 13,096,208.621346

eSui Dollar 的当前市值为 $ 13.08M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 6.22K。SUIUSDE 的流通量为 13.10M，总供应量是 13096208.621346，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 13.08M。