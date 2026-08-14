Epix 今日价格

Epix (EPIX) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.32%。当前 EPIX 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 EPIX。

Epix 目前市值在 $ 817,214 排名第 #-，流通供应量为 8.81B EPIX。过去 24 小时内，EPIX 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，EPIX 在过去一小时内波动了 -1.21%，过去7 天内波动了 +5.45%。过去一天，总交易量达到 --。

Epix（EPIX）市场信息

市值 $ 817.21K$ 817.21K $ 817.21K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 834.98K$ 834.98K $ 834.98K 流通量 8.81B 8.81B 8.81B 总供应量 9,006,148,895.653477 9,006,148,895.653477 9,006,148,895.653477

Epix 的当前市值为 $ 817.21K, 它过去 24 小时的交易量为 --。EPIX 的流通量为 8.81B，总供应量是 9006148895.653477，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 834.98K。