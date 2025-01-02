Elixir deUSD 价格 (DEUSD)
今天 Elixir deUSD (DEUSD) 的实时价格为 0.999889 USD。目前其市值为 $ 240.33M USD。DEUSD 兑换 USD 的价格为实时更新。
Elixir deUSD 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 1.84M USD
- Elixir deUSD 当天价格变化为 -0.01%
- 其循环供应量为 240.38M USD
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今天内，Elixir deUSD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.000190448363364。
在过去30天内，Elixir deUSD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0009781914。
在过去60天内，Elixir deUSD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0001223864。
在过去90天内，Elixir deUSD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0001084966819989。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.000190448363364
|-0.01%
|30天
|$ -0.0009781914
|-0.09%
|60天
|$ +0.0001223864
|+0.01%
|90天
|$ -0.0001084966819989
|-0.01%
Elixir deUSD 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.07%
-0.01%
+0.02%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Elixir's deUSD serves as the rails for institutional assets to natively enter DeFi. Used exclusively by Securitize, deUSD is the default currency bringing on-chain composability for BlackRock, Hamilton Lane, and other institutions. deUSD is natively yield bearing, earning from a mixture of treasuries and funding yield. This yield flows directly to the staked version of the asset (sdeUSD). deUSD is a key component of the Elixir ecosystem and will serve as preferred collateral for orderbook exchanges.
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|1 DEUSD 兑换 AUD
A$1.5998224
|1 DEUSD 兑换 GBP
￡0.7999112
|1 DEUSD 兑换 EUR
€0.95989344
|1 DEUSD 兑换 USD
$0.999889
|1 DEUSD 兑换 MYR
RM4.46950383
|1 DEUSD 兑换 TRY
₺35.30608059
|1 DEUSD 兑换 JPY
¥156.94257744
|1 DEUSD 兑换 RUB
₽110.987679
|1 DEUSD 兑换 INR
₹85.73048286
|1 DEUSD 兑换 IDR
Rp16,127.23967767
|1 DEUSD 兑换 PHP
₱57.85357754
|1 DEUSD 兑换 EGP
￡E.50.76436453
|1 DEUSD 兑换 BRL
R$6.34929515
|1 DEUSD 兑换 CAD
C$1.43984016
|1 DEUSD 兑换 BDT
৳119.4867355
|1 DEUSD 兑换 NGN
₦1,547.80817422
|1 DEUSD 兑换 UAH
₴42.05533134
|1 DEUSD 兑换 VES
Bs50.994339
|1 DEUSD 兑换 PKR
Rs278.51908095
|1 DEUSD 兑换 KZT
₸524.87173277
|1 DEUSD 兑换 THB
฿34.22620047
|1 DEUSD 兑换 TWD
NT$32.87635032
|1 DEUSD 兑换 CHF
Fr0.8999001
|1 DEUSD 兑换 HKD
HK$7.76913753
|1 DEUSD 兑换 MAD
.د.م10.0988789