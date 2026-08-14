ElevateFi 今日价格

ElevateFi (EFI) 今日实时价格为 $ 11.91，过去 24 小时内变化了 1.07%。当前 EFI 兑 USD 的汇率为 $ 11.91 每 EFI。

ElevateFi 目前市值在 $ 8,916,416 排名第 #-，流通供应量为 1000.00K EFI。过去 24 小时内，EFI 的交易价格在 $ 11.01（低点）和 $ 11.75（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 117.96，而历史最低价为 $ 1.75。

短期表现方面，EFI 在过去一小时内波动了 +8.11%，过去7 天内波动了 -1.39%。过去一天，总交易量达到 $ 9.53K。

ElevateFi（EFI）市场信息

市值 $ 8.92M$ 8.92M $ 8.92M 成交量（24H） $ 9.53K$ 9.53K $ 9.53K 完全稀释市值 $ 8.92M$ 8.92M $ 8.92M 流通量 1000.00K 1000.00K 1000.00K 总供应量 999,999.0 999,999.0 999,999.0

ElevateFi 的当前市值为 $ 8.92M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 9.53K。EFI 的流通量为 1000.00K，总供应量是 999999.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 8.92M。