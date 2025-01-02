Dust Protocol 价格 (DUST)
今天 Dust Protocol (DUST) 的实时价格为 0.137811 USD。目前其市值为 $ 4.59M USD。DUST 兑换 USD 的价格为实时更新。
Dust Protocol 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 32.47K USD
- Dust Protocol 当天价格变化为 +11.18%
- 其循环供应量为 33.30M USD
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今天内，Dust Protocol 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.01385609。
在过去30天内，Dust Protocol 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0135840853。
在过去60天内，Dust Protocol 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0021015350。
在过去90天内，Dust Protocol 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00160229024825946。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.01385609
|+11.18%
|30天
|$ -0.0135840853
|-9.85%
|60天
|$ -0.0021015350
|-1.52%
|90天
|$ -0.00160229024825946
|-1.14%
Dust Protocol 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+1.49%
+11.18%
-2.50%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
DUST is a token issued on the Solana Blockchain, started off with zero supply. DUST can only be minted by burning NFTs or staking a DeGod NFT. DUST will first be used to purchase NFTs in the DeDAO treasury.
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|1 DUST 兑换 AUD
A$0.2204976
|1 DUST 兑换 GBP
￡0.1102488
|1 DUST 兑换 EUR
€0.13229856
|1 DUST 兑换 USD
$0.137811
|1 DUST 兑换 MYR
RM0.61601517
|1 DUST 兑换 TRY
₺4.86610641
|1 DUST 兑换 JPY
¥21.63081456
|1 DUST 兑换 RUB
₽15.297021
|1 DUST 兑换 INR
₹11.81315892
|1 DUST 兑换 IDR
Rp2,222.75775333
|1 DUST 兑换 PHP
₱7.97374446
|1 DUST 兑换 EGP
￡E.6.99253014
|1 DUST 兑换 BRL
R$0.87372174
|1 DUST 兑换 CAD
C$0.19844784
|1 DUST 兑换 BDT
৳16.4684145
|1 DUST 兑换 NGN
₦213.32867178
|1 DUST 兑换 UAH
₴5.79633066
|1 DUST 兑换 VES
Bs7.028361
|1 DUST 兑换 PKR
Rs38.38725405
|1 DUST 兑换 KZT
₸72.34112823
|1 DUST 兑换 THB
฿4.71727053
|1 DUST 兑换 TWD
NT$4.52984757
|1 DUST 兑换 CHF
Fr0.1240299
|1 DUST 兑换 HKD
HK$1.07079147
|1 DUST 兑换 MAD
.د.م1.3918911