Dupe 今日价格

Dupe (DUPE) 今日实时价格为 $ 0.00167231，过去 24 小时内变化了 1.58%。当前 DUPE 兑 USD 的汇率为 $ 0.00167231 每 DUPE。

Dupe 目前市值在 $ 1,672,218 排名第 #-，流通供应量为 999.94M DUPE。过去 24 小时内，DUPE 的交易价格在 $ 0.0016093（低点）和 $ 0.00172563（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.062064，而历史最低价为 $ 0.00160446。

短期表现方面，DUPE 在过去一小时内波动了 +0.08%，过去7 天内波动了 -16.70%。过去一天，总交易量达到 $ 18.03K。

Dupe（DUPE）市场信息

市值 $ 1.67M$ 1.67M $ 1.67M 成交量（24H） $ 18.03K$ 18.03K $ 18.03K 完全稀释市值 $ 1.67M$ 1.67M $ 1.67M 流通量 999.94M 999.94M 999.94M 总供应量 999,940,461.0166345 999,940,461.0166345 999,940,461.0166345

Dupe 的当前市值为 $ 1.67M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 18.03K。DUPE 的流通量为 999.94M，总供应量是 999940461.0166345，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.67M。