Doge Base（DOGEBASE）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 24H最低价 $ 0.000127 24H最高价 $ 0.00017889 历史最高 $ 0.00162698 最低价 $ 0.00003027 涨跌幅（1H） -0.36% 涨跌幅（1D） -7.33% 漲跌幅（7D） -11.98%

Doge Base（DOGEBASE）当前实时价格为 $0.0001603。过去 24 小时内，DOGEBASE 的交易价格在 $ 0.000127 至 $ 0.00017889 之间波动，市场活跃度显著。DOGEBASE 的历史最高价为 $ 0.00162698，历史最低价为 $ 0.00003027。

从短期表现来看，DOGEBASE 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.36%，过去 24 小时内变动为 -7.33%，过去 7 天内累计变动为 -11.98%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Doge Base（DOGEBASE）市场信息

市值 $ 160.19K 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 160.19K 流通量 1.00B 总供应量 1,000,000,000.0

Doge Base 的当前市值为 $ 160.19K, 它过去 24 小时的交易量为 --。DOGEBASE 的流通量为 1.00B，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 160.19K。