DiviSwap（DSWAP）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.13024 $ 0.13024 $ 0.13024 24H最低价 $ 0.136866 $ 0.136866 $ 0.136866 24H最高价 24H最低价 $ 0.13024$ 0.13024 $ 0.13024 24H最高价 $ 0.136866$ 0.136866 $ 0.136866 历史最高 $ 0.189789$ 0.189789 $ 0.189789 最低价 $ 0.083572$ 0.083572 $ 0.083572 涨跌幅（1H） -0.03% 涨跌幅（1D） +4.76% 漲跌幅（7D） +3.40% 漲跌幅（7D） +3.40%

DiviSwap（DSWAP）当前实时价格为 $0.136697。过去 24 小时内，DSWAP 的交易价格在 $ 0.13024 至 $ 0.136866 之间波动，市场活跃度显著。DSWAP 的历史最高价为 $ 0.189789，历史最低价为 $ 0.083572。

从短期表现来看，DSWAP 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.03%，过去 24 小时内变动为 +4.76%，过去 7 天内累计变动为 +3.40%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

DiviSwap（DSWAP）市场信息

市值 $ 31.92K$ 31.92K $ 31.92K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 83.67K$ 83.67K $ 83.67K 流通量 233.47K 233.47K 233.47K 总供应量 612,059.0 612,059.0 612,059.0

DiviSwap 的当前市值为 $ 31.92K, 它过去 24 小时的交易量为 --。DSWAP 的流通量为 233.47K，总供应量是 612059.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 83.67K。