Dill 今日价格

Dill (DL) 今日实时价格为 $ 0.00186395，过去 24 小时内变化了 0.05%。当前 DL 兑 USD 的汇率为 $ 0.00186395 每 DL。

Dill 目前市值在 $ 2,208,743 排名第 #-，流通供应量为 1.19B DL。过去 24 小时内，DL 的交易价格在 $ 0.00184735（低点）和 $ 0.00198727（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.0176081，而历史最低价为 $ 0.00176035。

短期表现方面，DL 在过去一小时内波动了 +0.00%，过去7 天内波动了 -0.97%。过去一天，总交易量达到 $ 47.95K。

Dill（DL）市场信息

市值 $ 2.21M$ 2.21M $ 2.21M 成交量（24H） $ 47.95K$ 47.95K $ 47.95K 完全稀释市值 $ 11.18M$ 11.18M $ 11.18M 流通量 1.19B 1.19B 1.19B 总供应量 6,000,000,000.0 6,000,000,000.0 6,000,000,000.0

Dill 的当前市值为 $ 2.21M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 47.95K。DL 的流通量为 1.19B，总供应量是 6000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 11.18M。