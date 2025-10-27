Dialectic BTC Vault（DBIT）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低价 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高价 24H最低价 $ 0$ 0 $ 0 24H最高价 $ 0$ 0 $ 0 历史最高 $ 126,288$ 126,288 $ 126,288 最低价 $ 103,598$ 103,598 $ 103,598 涨跌幅（1H） -- 涨跌幅（1D） -- 漲跌幅（7D） +0.71% 漲跌幅（7D） +0.71%

Dialectic BTC Vault（DBIT）当前实时价格为 $109,650。过去 24 小时内，DBIT 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。DBIT 的历史最高价为 $ 126,288，历史最低价为 $ 103,598。

从短期表现来看，DBIT 在过去 1 小时内的价格变动为 --，过去 24 小时内变动为 --，过去 7 天内累计变动为 +0.71%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Dialectic BTC Vault（DBIT）市场信息

市值 $ 10.96M$ 10.96M $ 10.96M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 10.96M$ 10.96M $ 10.96M 流通量 100.00 100.00 100.00 总供应量 99.99930227938069 99.99930227938069 99.99930227938069

Dialectic BTC Vault 的当前市值为 $ 10.96M, 它过去 24 小时的交易量为 --。DBIT 的流通量为 100.00，总供应量是 99.99930227938069，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 10.96M。