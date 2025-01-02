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DexTools 价格 (DEXT)

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DexTools (DEXT) 实时价格图表

$0.523948
$0.523948$0.523948
+10.40%(1D)

今天 DexTools (DEXT) 的价格

今天 DexTools (DEXT) 的实时价格为 0.524044 USD。目前其市值为 $ 41.13M USD。DEXT 兑换 USD 的价格为实时更新。
DexTools 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 662.12K USD
- DexTools 当天价格变化为 +10.45%
- 其循环供应量为 78.48M USD

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DexTools (DEXT) 价格表现 USD

今天内，DexTools 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.04957172
在过去30天内，DexTools 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0213272806
在过去60天内，DexTools 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0151715454
在过去90天内，DexTools 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0227548088152815

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.04957172+10.45%
30天$ +0.0213272806+4.07%
60天$ -0.0151715454-2.89%
90天$ -0.0227548088152815-4.16%

DexTools (DEXT) 价格分析

DexTools 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.474196
$ 0.474196$ 0.474196

$ 0.567184
$ 0.567184$ 0.567184

$ 1.067
$ 1.067$ 1.067

+0.41%

+10.45%

+23.02%

DexTools (DEXT) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 41.13M
$ 41.13M$ 41.13M

$ 662.12K
$ 662.12K$ 662.12K

78.48M
78.48M 78.48M

什么是DexTools (DEXT)

DexTools is a trading assistant focused on Decentraliced exchanges.

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官网

大家还在问：关于 DexTools (DEXT) 的其他问题

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DEXT 兑换为当地货币

1 DEXT 兑换 AUD
A$0.8384704
1 DEXT 兑换 GBP
0.4192352
1 DEXT 兑换 EUR
0.50308224
1 DEXT 兑换 USD
$0.524044
1 DEXT 兑换 MYR
RM2.34247668
1 DEXT 兑换 TRY
18.49351276
1 DEXT 兑换 JPY
¥82.21202272
1 DEXT 兑换 RUB
58.168884
1 DEXT 兑换 INR
44.91581124
1 DEXT 兑换 IDR
Rp8,452.32139732
1 DEXT 兑换 PHP
30.31070496
1 DEXT 兑换 EGP
￡E.26.60047344
1 DEXT 兑换 BRL
R$3.32243896
1 DEXT 兑换 CAD
C$0.75462336
1 DEXT 兑换 BDT
62.623258
1 DEXT 兑换 NGN
811.20963112
1 DEXT 兑换 UAH
22.04129064
1 DEXT 兑换 VES
Bs26.726244
1 DEXT 兑换 PKR
Rs145.9724562
1 DEXT 兑换 KZT
275.08641692
1 DEXT 兑换 THB
฿17.94326656
1 DEXT 兑换 TWD
NT$17.22532628
1 DEXT 兑换 CHF
Fr0.4716396
1 DEXT 兑换 HKD
HK$4.07182188
1 DEXT 兑换 MAD
.د.م5.2928444