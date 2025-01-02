DexTools 价格 (DEXT)
今天 DexTools (DEXT) 的实时价格为 0.524044 USD。目前其市值为 $ 41.13M USD。DEXT 兑换 USD 的价格为实时更新。
DexTools 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 662.12K USD
- DexTools 当天价格变化为 +10.45%
- 其循环供应量为 78.48M USD
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今天内，DexTools 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.04957172。
在过去30天内，DexTools 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0213272806。
在过去60天内，DexTools 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0151715454。
在过去90天内，DexTools 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0227548088152815。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.04957172
|+10.45%
|30天
|$ +0.0213272806
|+4.07%
|60天
|$ -0.0151715454
|-2.89%
|90天
|$ -0.0227548088152815
|-4.16%
DexTools 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.41%
+10.45%
+23.02%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
DexTools is a trading assistant focused on Decentraliced exchanges.
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|1 DEXT 兑换 AUD
A$0.8384704
|1 DEXT 兑换 GBP
￡0.4192352
|1 DEXT 兑换 EUR
€0.50308224
|1 DEXT 兑换 USD
$0.524044
|1 DEXT 兑换 MYR
RM2.34247668
|1 DEXT 兑换 TRY
₺18.49351276
|1 DEXT 兑换 JPY
¥82.21202272
|1 DEXT 兑换 RUB
₽58.168884
|1 DEXT 兑换 INR
₹44.91581124
|1 DEXT 兑换 IDR
Rp8,452.32139732
|1 DEXT 兑换 PHP
₱30.31070496
|1 DEXT 兑换 EGP
￡E.26.60047344
|1 DEXT 兑换 BRL
R$3.32243896
|1 DEXT 兑换 CAD
C$0.75462336
|1 DEXT 兑换 BDT
৳62.623258
|1 DEXT 兑换 NGN
₦811.20963112
|1 DEXT 兑换 UAH
₴22.04129064
|1 DEXT 兑换 VES
Bs26.726244
|1 DEXT 兑换 PKR
Rs145.9724562
|1 DEXT 兑换 KZT
₸275.08641692
|1 DEXT 兑换 THB
฿17.94326656
|1 DEXT 兑换 TWD
NT$17.22532628
|1 DEXT 兑换 CHF
Fr0.4716396
|1 DEXT 兑换 HKD
HK$4.07182188
|1 DEXT 兑换 MAD
.د.م5.2928444