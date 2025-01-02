Desmos 价格 (DSM)
今天 Desmos (DSM) 的实时价格为 0.00155579 USD。目前其市值为 $ 134.59K USD。DSM 兑换 USD 的价格为实时更新。
Desmos 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 313.34 USD
- Desmos 当天价格变化为 -0.32%
- 其循环供应量为 86.51M USD
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今天内，Desmos 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去30天内，Desmos 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0008974209。
在过去60天内，Desmos 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0004629715。
在过去90天内，Desmos 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.002867805046093607。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|-0.32%
|30天
|$ -0.0008974209
|-57.68%
|60天
|$ -0.0004629715
|-29.75%
|90天
|$ -0.002867805046093607
|-64.82%
Desmos 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.12%
-0.32%
-6.84%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Desmos Token, or DSM, is the native token on the Desmos blockchain. Built with Cosmos SDK, Desmos serves as the backbone to empower the development of user-centric decentralized social networks in the metaverse.
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|1 DSM 兑换 AUD
A$0.002489264
|1 DSM 兑换 GBP
￡0.001244632
|1 DSM 兑换 EUR
€0.0015091163
|1 DSM 兑换 USD
$0.00155579
|1 DSM 兑换 MYR
RM0.0069543813
|1 DSM 兑换 TRY
₺0.0549349449
|1 DSM 兑换 JPY
¥0.244414609
|1 DSM 兑换 RUB
₽0.1734550271
|1 DSM 兑换 INR
₹0.1333934346
|1 DSM 兑换 IDR
Rp25.0933835837
|1 DSM 兑换 PHP
₱0.0901424726
|1 DSM 兑换 EGP
￡E.0.0789874583
|1 DSM 兑换 BRL
R$0.009645898
|1 DSM 兑换 CAD
C$0.0022403376
|1 DSM 兑换 BDT
৳0.185916905
|1 DSM 兑换 NGN
₦2.4046134661
|1 DSM 兑换 UAH
₴0.0655143169
|1 DSM 兑换 VES
Bs0.07934529
|1 DSM 兑换 PKR
Rs0.433598673
|1 DSM 兑换 KZT
₸0.8166808447
|1 DSM 兑换 THB
฿0.0533324812
|1 DSM 兑换 TWD
NT$0.0511543752
|1 DSM 兑换 CHF
Fr0.001400211
|1 DSM 兑换 HKD
HK$0.0120884883
|1 DSM 兑换 MAD
.د.م0.0157290369