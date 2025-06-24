degenping 价格 (DEGENPING)
今天 degenping (DEGENPING) 的实时价格为 1.45 USD。目前其市值为 $ 144.59K USD。DEGENPING 兑换 USD 的价格为实时更新。
degenping 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- degenping 当天价格变化为 +22.49%
- 其循环供应量为 100.00K USD
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今天内，degenping 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.265415。
在过去30天内，degenping 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去60天内，degenping 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去90天内，degenping 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.265415
|+22.49%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
degenping 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-3.10%
+22.49%
-53.74%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
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|1 DEGENPING 兑换 VND
₫38,156.75
|1 DEGENPING 兑换 AUD
A$2.2185
|1 DEGENPING 兑换 GBP
￡1.0585
|1 DEGENPING 兑换 EUR
€1.247
|1 DEGENPING 兑换 USD
$1.45
|1 DEGENPING 兑换 MYR
RM6.148
|1 DEGENPING 兑换 TRY
₺57.478
|1 DEGENPING 兑换 JPY
¥210.2935
|1 DEGENPING 兑换 RUB
₽114.0425
|1 DEGENPING 兑换 INR
₹124.729
|1 DEGENPING 兑换 IDR
Rp23,770.488
|1 DEGENPING 兑换 KRW
₩1,970.1005
|1 DEGENPING 兑换 PHP
₱82.5195
|1 DEGENPING 兑换 EGP
￡E.72.587
|1 DEGENPING 兑换 BRL
R$7.9605
|1 DEGENPING 兑换 CAD
C$1.9865
|1 DEGENPING 兑换 BDT
৳177.19
|1 DEGENPING 兑换 NGN
₦2,248.051
|1 DEGENPING 兑换 UAH
₴60.7115
|1 DEGENPING 兑换 VES
Bs149.35
|1 DEGENPING 兑换 PKR
Rs411.22
|1 DEGENPING 兑换 KZT
₸756.784
|1 DEGENPING 兑换 THB
฿47.3715
|1 DEGENPING 兑换 TWD
NT$42.775
|1 DEGENPING 兑换 AED
د.إ5.3215
|1 DEGENPING 兑换 CHF
Fr1.1745
|1 DEGENPING 兑换 HKD
HK$11.368
|1 DEGENPING 兑换 MAD
.د.م13.1225
|1 DEGENPING 兑换 MXN
$27.5935