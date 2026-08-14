DeFinity 今日价格

DeFinity (DEFX) 今日实时价格为 $ 0.01211762，过去 24 小时内变化了 2.13%。当前 DEFX 兑 USD 的汇率为 $ 0.01211762 每 DEFX。

DeFinity 目前市值在 $ 1,854,960 排名第 #-，流通供应量为 153.08M DEFX。过去 24 小时内，DEFX 的交易价格在 $ 0.01209786（低点）和 $ 0.01239312（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.311176，而历史最低价为 $ 0.00158954。

短期表现方面，DEFX 在过去一小时内波动了 -0.12%，过去7 天内波动了 +41.67%。过去一天，总交易量达到 $ 371.68。

DeFinity（DEFX）市场信息

市值 $ 1.85M$ 1.85M $ 1.85M 成交量（24H） $ 371.68$ 371.68 $ 371.68 完全稀释市值 $ 2.08M$ 2.08M $ 2.08M 流通量 153.08M 153.08M 153.08M 总供应量 171,516,755.0 171,516,755.0 171,516,755.0

DeFinity 的当前市值为 $ 1.85M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 371.68。DEFX 的流通量为 153.08M，总供应量是 171516755.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 2.08M。