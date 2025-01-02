Definder Network 图标

Definder Network 价格 (DNT)

USD

Definder Network (DNT) 实时价格图表

$0.03712051
$0.03712051$0.03712051
+12.10%(1D)

今天 Definder Network (DNT) 的价格

今天 Definder Network (DNT) 的实时价格为 0.03712051 USD。目前其市值为 $ 189.35K USD。DNT 兑换 USD 的价格为实时更新。
Definder Network 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 60.25 USD
- Definder Network 当天价格变化为 +12.15%
- 其循环供应量为 5.10M USD

在获取 MEXC 上从 DNT兑换USD 价格的实时价格更新。随时了解最新数据和市场分析。这对于在快节奏的加密货币市场中做出明智的交易决策至关重要。MEXC 是您获取准确的 DNT 价格信息的首选平台。

Definder Network (DNT) 价格表现 USD

今天内，Definder Network 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00402086
在过去30天内，Definder Network 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0087622332
在过去60天内，Definder Network 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0106148622
在过去90天内，Definder Network 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0412742132188369

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00402086+12.15%
30天$ -0.0087622332-23.60%
60天$ -0.0106148622-28.59%
90天$ -0.0412742132188369-52.64%

Definder Network (DNT) 价格分析

Definder Network 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.03309965
$ 0.03309965$ 0.03309965

$ 0.03801831
$ 0.03801831$ 0.03801831

$ 21.0
$ 21.0$ 21.0

+0.59%

+12.15%

+5.93%

Definder Network (DNT) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 189.35K
$ 189.35K$ 189.35K

$ 60.25
$ 60.25$ 60.25

5.10M
5.10M 5.10M

什么是Definder Network (DNT)

MEXC是领先的加密货币交易所，受到全球超过 1,000 万用户的信赖。它被誉为市场上代币选择最广泛、上币速度最快、交易费用最低的交易所。立即加入MEXC，体验市场顶级流动性和最具竞争力的费用！

Definder Network (DNT) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 Definder Network (DNT) 的其他问题

免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

DNT 兑换为当地货币

1 DNT 兑换 AUD
A$0.059392816
1 DNT 兑换 GBP
0.029696408
1 DNT 兑换 EUR
0.0360068947
1 DNT 兑换 USD
$0.03712051
1 DNT 兑换 MYR
RM0.1659286797
1 DNT 兑换 TRY
1.3107252081
1 DNT 兑换 JPY
¥5.831632121
1 DNT 兑换 RUB
4.1385656599
1 DNT 兑换 INR
3.1827125274
1 DNT 兑换 IDR
Rp598.7178194053
1 DNT 兑换 PHP
2.1507623494
1 DNT 兑换 EGP
￡E.1.8846082927
1 DNT 兑换 BRL
R$0.230147162
1 DNT 兑换 CAD
C$0.0534535344
1 DNT 兑换 BDT
4.435900945
1 DNT 兑换 NGN
57.3730890509
1 DNT 兑换 UAH
1.5631446761
1 DNT 兑换 VES
Bs1.89314601
1 DNT 兑换 PKR
Rs10.345486137
1 DNT 兑换 KZT
19.4856693143
1 DNT 兑换 THB
฿1.2724910828
1 DNT 兑换 TWD
NT$1.2205223688
1 DNT 兑换 CHF
Fr0.033408459
1 DNT 兑换 HKD
HK$0.2884263627
1 DNT 兑换 MAD
.د.م0.3752883561