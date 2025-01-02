今天 Definder Network (DNT) 的价格

今天 Definder Network (DNT) 的实时价格为 0.03712051 USD。目前其市值为 $ 189.35K USD。DNT 兑换 USD 的价格为实时更新。

Definder Network 的主要市场表现：

- 24 小时交易量为 $ 60.25 USD

- Definder Network 当天价格变化为 +12.15%

- 其循环供应量为 5.10M USD

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