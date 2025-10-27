Defidash（DEFIDASH）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 24H最低价 $ 0.0133886 24H最高价 $ 0.0142982 历史最高 $ 0.02970776 最低价 $ 0.01263484 涨跌幅（1H） +0.58% 涨跌幅（1D） +6.40% 漲跌幅（7D） +2.24%

Defidash（DEFIDASH）当前实时价格为 $0.01434554。过去 24 小时内，DEFIDASH 的交易价格在 $ 0.0133886 至 $ 0.0142982 之间波动，市场活跃度显著。DEFIDASH 的历史最高价为 $ 0.02970776，历史最低价为 $ 0.01263484。

从短期表现来看，DEFIDASH 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.58%，过去 24 小时内变动为 +6.40%，过去 7 天内累计变动为 +2.24%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Defidash（DEFIDASH）市场信息

市值 $ 286.91K$ 286.91K $ 286.91K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 286.91K$ 286.91K $ 286.91K 流通量 20.00M 20.00M 20.00M 总供应量 20,000,000.0 20,000,000.0 20,000,000.0

Defidash 的当前市值为 $ 286.91K, 它过去 24 小时的交易量为 --。DEFIDASH 的流通量为 20.00M，总供应量是 20000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 286.91K。