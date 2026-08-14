DecideAI 今日价格

DecideAI (DCD) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 1.86%。当前 DCD 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 DCD。

DecideAI 目前市值在 $ 385,986 排名第 #-，流通供应量为 581.01M DCD。过去 24 小时内，DCD 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.110273，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，DCD 在过去一小时内波动了 -0.52%，过去7 天内波动了 +65.21%。过去一天，总交易量达到 $ 10.92。

DecideAI（DCD）市场信息

市值 $ 385.99K$ 385.99K $ 385.99K 成交量（24H） $ 10.92$ 10.92 $ 10.92 完全稀释市值 $ 655.51K$ 655.51K $ 655.51K 流通量 581.01M 581.01M 581.01M 总供应量 986,720,512.1071335 986,720,512.1071335 986,720,512.1071335

DecideAI 的当前市值为 $ 385.99K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 10.92。DCD 的流通量为 581.01M，总供应量是 986720512.1071335，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 655.51K。