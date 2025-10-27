Dechat（DECHAT）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间：
24H最低价 $ 0.00294544
24H最高价 $ 0.00399038
历史最高 $ 8.15
最低价 $ 0.00150656
涨跌幅（1H） -0.00%
涨跌幅（1D） -11.92%
漲跌幅（7D） -19.61%

Dechat（DECHAT）当前实时价格为 $0.0031109。过去 24 小时内，DECHAT 的交易价格在 $ 0.00294544 至 $ 0.00399038 之间波动，市场活跃度显著。DECHAT 的历史最高价为 $ 8.15，历史最低价为 $ 0.00150656。

从短期表现来看，DECHAT 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.00%，过去 24 小时内变动为 -11.92%，过去 7 天内累计变动为 -19.61%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Dechat（DECHAT）市场信息

市值 $ 11.52K
成交量（24H） --
完全稀释市值 $ 77.77K
流通量 3.70M
总供应量 25,000,000.0

Dechat 的当前市值为 $ 11.52K, 它过去 24 小时的交易量为 --。DECHAT 的流通量为 3.70M，总供应量是 25000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 77.77K。