Decentral Mining Protocol（DMP）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00001787 $ 0.00001787 $ 0.00001787 24H最低价 $ 0.00001803 $ 0.00001803 $ 0.00001803 24H最高价 24H最低价 $ 0.00001787$ 0.00001787 $ 0.00001787 24H最高价 $ 0.00001803$ 0.00001803 $ 0.00001803 历史最高 $ 0.00156132$ 0.00156132 $ 0.00156132 最低价 $ 0.00001624$ 0.00001624 $ 0.00001624 涨跌幅（1H） -- 涨跌幅（1D） +0.02% 漲跌幅（7D） +3.79% 漲跌幅（7D） +3.79%

Decentral Mining Protocol（DMP）当前实时价格为 $0.000018。过去 24 小时内，DMP 的交易价格在 $ 0.00001787 至 $ 0.00001803 之间波动，市场活跃度显著。DMP 的历史最高价为 $ 0.00156132，历史最低价为 $ 0.00001624。

从短期表现来看，DMP 在过去 1 小时内的价格变动为 --，过去 24 小时内变动为 +0.02%，过去 7 天内累计变动为 +3.79%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Decentral Mining Protocol（DMP）市场信息

市值 $ 18.00K$ 18.00K $ 18.00K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 18.00K$ 18.00K $ 18.00K 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Decentral Mining Protocol 的当前市值为 $ 18.00K, 它过去 24 小时的交易量为 --。DMP 的流通量为 1.00B，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 18.00K。