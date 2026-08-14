Daimon 今日价格

Daimon (DAIMON) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 DAIMON 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 DAIMON。

Daimon 目前市值在 $ 26,796 排名第 #-，流通供应量为 95.03B DAIMON。过去 24 小时内，DAIMON 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，DAIMON 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 -3.71%。过去一天，总交易量达到 --。

Daimon（DAIMON）市场信息

市值 $ 26.80K$ 26.80K $ 26.80K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 26.80K$ 26.80K $ 26.80K 流通量 95.03B 95.03B 95.03B 总供应量 95,028,978,891.58144 95,028,978,891.58144 95,028,978,891.58144

Daimon 的当前市值为 $ 26.80K, 它过去 24 小时的交易量为 --。DAIMON 的流通量为 95.03B，总供应量是 95028978891.58144，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 26.80K。