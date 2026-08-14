Crust Network 今日价格

Crust Network (CRU) 今日实时价格为 $ 0.00987612，过去 24 小时内变化了 1.09%。当前 CRU 兑 USD 的汇率为 $ 0.00987612 每 CRU。

Crust Network 目前市值在 $ 263,813 排名第 #-，流通供应量为 26.72M CRU。过去 24 小时内，CRU 的交易价格在 $ 0.00985051（低点）和 $ 0.01003106（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 179.24，而历史最低价为 $ 0.00769792。

短期表现方面，CRU 在过去一小时内波动了 -0.00%，过去7 天内波动了 -1.29%。过去一天，总交易量达到 $ 9.94K。

Crust Network（CRU）市场信息

市值 $ 263.81K$ 263.81K $ 263.81K 成交量（24H） $ 9.94K$ 9.94K $ 9.94K 完全稀释市值 $ 345.86K$ 345.86K $ 345.86K 流通量 26.72M 26.72M 26.72M 总供应量 35,025,067.0 35,025,067.0 35,025,067.0

Crust Network 的当前市值为 $ 263.81K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 9.94K。CRU 的流通量为 26.72M，总供应量是 35025067.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 345.86K。