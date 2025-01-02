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Crodex 价格 (CRX)

USD

Crodex (CRX) 实时价格图表

$1.16
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+5.30%(1D)

今天 Crodex (CRX) 的价格

今天 Crodex (CRX) 的实时价格为 1.16 USD。目前其市值为 $ 115.90K USD。CRX 兑换 USD 的价格为实时更新。
Crodex 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 73.98 USD
- Crodex 当天价格变化为 +5.32%
- 其循环供应量为 100.00K USD

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Crodex (CRX) 价格表现 USD

今天内，Crodex 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.058555
在过去30天内，Crodex 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.2231544200
在过去60天内，Crodex 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.9202288120
在过去90天内，Crodex 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.4032459057282392

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.058555+5.32%
30天$ -0.2231544200-19.23%
60天$ +0.9202288120+79.33%
90天$ +0.4032459057282392+53.29%

Crodex (CRX) 价格分析

Crodex 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 1.098
$ 1.098$ 1.098

$ 1.16
$ 1.16$ 1.16

$ 111.08
$ 111.08$ 111.08

--

+5.32%

+0.33%

Crodex (CRX) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 115.90K
$ 115.90K$ 115.90K

$ 73.98
$ 73.98$ 73.98

100.00K
100.00K 100.00K

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Crodex (CRX) 资源

官网

大家还在问：关于 Crodex (CRX) 的其他问题

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CRX 兑换为当地货币

1 CRX 兑换 AUD
A$1.856
1 CRX 兑换 GBP
0.928
1 CRX 兑换 EUR
1.1136
1 CRX 兑换 USD
$1.16
1 CRX 兑换 MYR
RM5.1852
1 CRX 兑换 TRY
40.9596
1 CRX 兑换 JPY
¥181.9808
1 CRX 兑换 RUB
129.34
1 CRX 兑换 INR
99.4584
1 CRX 兑换 IDR
Rp18,709.6748
1 CRX 兑换 PHP
67.2104
1 CRX 兑换 EGP
￡E.58.8816
1 CRX 兑换 BRL
R$7.192
1 CRX 兑换 CAD
C$1.6704
1 CRX 兑换 BDT
138.62
1 CRX 兑换 NGN
1,792.8844
1 CRX 兑换 UAH
48.8476
1 CRX 兑换 VES
Bs59.16
1 CRX 兑换 PKR
Rs323.292
1 CRX 兑换 KZT
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1 CRX 兑换 TWD
NT$38.1176
1 CRX 兑换 CHF
Fr1.044
1 CRX 兑换 HKD
HK$9.0132
1 CRX 兑换 MAD
.د.م11.7276