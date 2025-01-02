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ChompCoin 价格 (CHOMP)

USD

ChompCoin (CHOMP) 实时价格图表

$0.060211
$0.060211$0.060211
-1.90%(1D)

今天 ChompCoin (CHOMP) 的价格

今天 ChompCoin (CHOMP) 的实时价格为 0.060141 USD。目前其市值为 $ 5.67M USD。CHOMP 兑换 USD 的价格为实时更新。
ChompCoin 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 189.27K USD
- ChompCoin 当天价格变化为 -2.45%
- 其循环供应量为 93.69M USD

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ChompCoin (CHOMP) 价格表现 USD

今天内，ChompCoin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00151676919334096
在过去30天内，ChompCoin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0309175799
在过去60天内，ChompCoin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0088349113
在过去90天内，ChompCoin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.05244326982249412

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.00151676919334096-2.45%
30天$ -0.0309175799-51.40%
60天$ -0.0088349113-14.69%
90天$ -0.05244326982249412-46.58%

ChompCoin (CHOMP) 价格分析

ChompCoin 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.056629
$ 0.056629$ 0.056629

$ 0.063485
$ 0.063485$ 0.063485

$ 0.96151
$ 0.96151$ 0.96151

-0.64%

-2.45%

-22.85%

ChompCoin (CHOMP) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 5.67M
$ 5.67M$ 5.67M

$ 189.27K
$ 189.27K$ 189.27K

93.69M
93.69M 93.69M

什么是ChompCoin (CHOMP)

Chomp is Base's fiercest little fuzzball! Orange is the new blue, so join our chompunity, and Lettuce Cook!

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ChompCoin (CHOMP) 资源

官网

大家还在问：关于 ChompCoin (CHOMP) 的其他问题

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CHOMP 兑换为当地货币

1 CHOMP 兑换 AUD
A$0.0962256
1 CHOMP 兑换 GBP
0.0481128
1 CHOMP 兑换 EUR
0.05773536
1 CHOMP 兑换 USD
$0.060141
1 CHOMP 兑换 MYR
RM0.26883027
1 CHOMP 兑换 TRY
2.12418012
1 CHOMP 兑换 JPY
¥9.43371726
1 CHOMP 兑换 RUB
6.675651
1 CHOMP 兑换 INR
5.15648934
1 CHOMP 兑换 IDR
Rp970.01599323
1 CHOMP 兑换 PHP
3.47735262
1 CHOMP 兑换 EGP
￡E.3.05395998
1 CHOMP 兑换 BRL
R$0.38129394
1 CHOMP 兑换 CAD
C$0.08660304
1 CHOMP 兑换 BDT
7.1868495
1 CHOMP 兑换 NGN
93.09706518
1 CHOMP 兑换 UAH
2.52953046
1 CHOMP 兑换 VES
Bs3.067191
1 CHOMP 兑换 PKR
Rs16.75227555
1 CHOMP 兑换 KZT
31.56981513
1 CHOMP 兑换 THB
฿2.06223489
1 CHOMP 兑换 TWD
NT$1.97683467
1 CHOMP 兑换 CHF
Fr0.0541269
1 CHOMP 兑换 HKD
HK$0.46729557
1 CHOMP 兑换 MAD
.د.م0.6074241