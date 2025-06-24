Cedar 价格 (CDR)
今天 Cedar (CDR) 的实时价格为 0.01874069 USD。目前其市值为 $ 18.77M USD。CDR 兑换 USD 的价格为实时更新。
Cedar 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- Cedar 当天价格变化为 +7.68%
- 其循环供应量为 1.00B USD
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今天内，Cedar 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00133661。
在过去30天内，Cedar 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去60天内，Cedar 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去90天内，Cedar 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00133661
|+7.68%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
Cedar 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-1.05%
+7.68%
+10.24%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Cedar is a community-governed, reward-focused utility token built on the Solana blockchain. Formed through the merger of two successful Binance-based tokens, Cedar empowers its holders through decentralized governance and real utility. With rewards generated from existing treasury assets, liquidity fees, and platform profits, Cedar aims to set a new standard for transparency, innovation, and community-led growth in Web3.
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|1 CDR 兑换 VND
₫493.16125735
|1 CDR 兑换 AUD
A$0.0286732557
|1 CDR 兑换 GBP
￡0.0136807037
|1 CDR 兑换 EUR
€0.0161169934
|1 CDR 兑换 USD
$0.01874069
|1 CDR 兑换 MYR
RM0.0794605256
|1 CDR 兑换 TRY
₺0.7428809516
|1 CDR 兑换 JPY
¥2.7179622707
|1 CDR 兑换 RUB
₽1.4737678616
|1 CDR 兑换 INR
₹1.6122615607
|1 CDR 兑换 IDR
Rp307.2243770736
|1 CDR 兑换 KRW
₩25.4627880961
|1 CDR 兑换 PHP
₱1.0665326679
|1 CDR 兑换 EGP
￡E.0.9381589414
|1 CDR 兑换 BRL
R$0.1028863881
|1 CDR 兑换 CAD
C$0.0256747453
|1 CDR 兑换 BDT
৳2.290112318
|1 CDR 兑换 NGN
₦29.0551909622
|1 CDR 兑换 UAH
₴0.7846726903
|1 CDR 兑换 VES
Bs1.93029107
|1 CDR 兑换 PKR
Rs5.314859684
|1 CDR 兑换 KZT
₸9.7811409248
|1 CDR 兑换 THB
฿0.6122583423
|1 CDR 兑换 TWD
NT$0.552850355
|1 CDR 兑换 AED
د.إ0.0687783323
|1 CDR 兑换 CHF
Fr0.0151799589
|1 CDR 兑换 HKD
HK$0.1469270096
|1 CDR 兑换 MAD
.د.م0.1696032445
|1 CDR 兑换 MXN
$0.3566353307