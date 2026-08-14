CaptainBNB 今日价格

CaptainBNB (CAPTAINBNB) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.17%。当前 CAPTAINBNB 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 CAPTAINBNB。

CaptainBNB 目前市值在 $ 643,458 排名第 #-，流通供应量为 1.00B CAPTAINBNB。过去 24 小时内，CAPTAINBNB 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.01462128，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，CAPTAINBNB 在过去一小时内波动了 +0.16%，过去7 天内波动了 +3.21%。过去一天，总交易量达到 $ 1.48M。

CaptainBNB（CAPTAINBNB）市场信息

市值 $ 643.46K$ 643.46K $ 643.46K 成交量（24H） $ 1.48M$ 1.48M $ 1.48M 完全稀释市值 $ 643.46K$ 643.46K $ 643.46K 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

CaptainBNB 的当前市值为 $ 643.46K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 1.48M。CAPTAINBNB 的流通量为 1.00B，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 643.46K。