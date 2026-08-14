Bubble Protocol 今日价格

Bubble Protocol (BPL) 今日实时价格为 $ 0,02759957，过去 24 小时内变化了 1,00%。当前 BPL 兑 USD 的汇率为 $ 0,02759957 每 BPL。

Bubble Protocol 目前市值在 $ 552 461 排名第 #-，流通供应量为 20,00M BPL。过去 24 小时内，BPL 的交易价格在 $ 0,02673364（低点）和 $ 0,02818801（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0,054526，而历史最低价为 $ 0,0245755。

短期表现方面，BPL 在过去一小时内波动了 -0,59%，过去7 天内波动了 +0,32%。过去一天，总交易量达到 $ 5,60K。

Bubble Protocol（BPL）市场信息

市值 $ 552,46K$ 552,46K $ 552,46K 成交量（24H） $ 5,60K$ 5,60K $ 5,60K 完全稀释市值 $ 552,46K$ 552,46K $ 552,46K 流通量 20,00M 20,00M 20,00M 总供应量 20 000 000,0 20 000 000,0 20 000 000,0

Bubble Protocol 的当前市值为 $ 552,46K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 5,60K。BPL 的流通量为 20,00M，总供应量是 20000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 552,46K。