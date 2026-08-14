Bountywork 今日价格

Bountywork (BOUNTYWORK) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 18.73%。当前 BOUNTYWORK 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 BOUNTYWORK。

Bountywork 目前市值在 $ 9,674.25 排名第 #-，流通供应量为 999.72M BOUNTYWORK。过去 24 小时内，BOUNTYWORK 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00233528，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，BOUNTYWORK 在过去一小时内波动了 +1.09%，过去7 天内波动了 -25.37%。过去一天，总交易量达到 --。

Bountywork（BOUNTYWORK）市场信息

市值 $ 9.67K$ 9.67K $ 9.67K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 9.67K$ 9.67K $ 9.67K 流通量 999.72M 999.72M 999.72M 总供应量 999,722,840.461242 999,722,840.461242 999,722,840.461242

Bountywork 的当前市值为 $ 9.67K, 它过去 24 小时的交易量为 --。BOUNTYWORK 的流通量为 999.72M，总供应量是 999722840.461242，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 9.67K。