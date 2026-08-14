BORT 今日价格

BORT (BORT) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 2.74%。当前 BORT 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 BORT。

BORT 目前市值在 $ 412,319 排名第 #-，流通供应量为 974.00M BORT。过去 24 小时内，BORT 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00394343，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，BORT 在过去一小时内波动了 +0.02%，过去7 天内波动了 -13.84%。过去一天，总交易量达到 $ 27.29K。

BORT（BORT）市场信息

市值 $ 412.32K$ 412.32K $ 412.32K 成交量（24H） $ 27.29K$ 27.29K $ 27.29K 完全稀释市值 $ 423.33K$ 423.33K $ 423.33K 流通量 974.00M 974.00M 974.00M 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

BORT 的当前市值为 $ 412.32K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 27.29K。BORT 的流通量为 974.00M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 423.33K。