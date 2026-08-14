Bondex 今日价格

Bondex (BDXN) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 2.74%。当前 BDXN 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 BDXN。

Bondex 目前市值在 $ 61,725 排名第 #-，流通供应量为 160.00M BDXN。过去 24 小时内，BDXN 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.423103，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，BDXN 在过去一小时内波动了 -0.69%，过去7 天内波动了 +3.14%。过去一天，总交易量达到 $ 49.70K。

Bondex（BDXN）市场信息

市值 $ 61.73K$ 61.73K $ 61.73K 成交量（24H） $ 49.70K$ 49.70K $ 49.70K 完全稀释市值 $ 385.78K$ 385.78K $ 385.78K 流通量 160.00M 160.00M 160.00M 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Bondex 的当前市值为 $ 61.73K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 49.70K。BDXN 的流通量为 160.00M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 385.78K。