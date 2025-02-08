BlockchainSpace 价格 (GUILD)
今天 BlockchainSpace (GUILD) 的实时价格为 0.00104581 USD。目前其市值为 $ 476.88K USD。GUILD 兑换 USD 的价格为实时更新。
BlockchainSpace 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 1.14K USD
- BlockchainSpace 当天价格变化为 -2.62%
- 其循环供应量为 455.49M USD
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今天内，BlockchainSpace 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去30天内，BlockchainSpace 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0004546123。
在过去60天内，BlockchainSpace 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0006031675。
在过去90天内，BlockchainSpace 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0008349681731127633。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|-2.62%
|30天
|$ -0.0004546123
|-43.46%
|60天
|$ -0.0006031675
|-57.67%
|90天
|$ -0.0008349681731127633
|-44.39%
BlockchainSpace 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-1.42%
-2.62%
-23.46%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
BlockchainSpace, a Singapore-based Web3 company backed by leading investors, fuses technology and culture to empower diverse communities across Southeast Asia — from gaming and the creator economy, to sports, music, and everything in between. Offering specialized solutions like YEY, Metasports, Creator Circle, and the Guild Partner Program, BlockchainSpace delivers tailor-fit tech solutions that redefine digital engagement and community growth. $GUILD is the utility token that underpins the entire ecosystem of BlockchainSpace. Beyond building platforms, BlockchainSpace is shaping the future of community-driven digital landscapes.
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|1 GUILD 兑换 AUD
A$0.0016628379
|1 GUILD 兑换 GBP
￡0.000836648
|1 GUILD 兑换 EUR
€0.0010039776
|1 GUILD 兑换 USD
$0.00104581
|1 GUILD 兑换 MYR
RM0.0046433964
|1 GUILD 兑换 TRY
₺0.0375236628
|1 GUILD 兑换 JPY
¥0.1583042597
|1 GUILD 兑换 RUB
₽0.1013494471
|1 GUILD 兑换 INR
₹0.0918012018
|1 GUILD 兑换 IDR
Rp17.1444234864
|1 GUILD 兑换 PHP
₱0.0606778962
|1 GUILD 兑换 EGP
￡E.0.0525728687
|1 GUILD 兑换 BRL
R$0.006065698
|1 GUILD 兑换 CAD
C$0.0014850502
|1 GUILD 兑换 BDT
৳0.1276097362
|1 GUILD 兑换 NGN
₦1.5679306425
|1 GUILD 兑换 UAH
₴0.0433697407
|1 GUILD 兑换 VES
Bs0.0627486
|1 GUILD 兑换 PKR
Rs0.2918751129
|1 GUILD 兑换 KZT
₸0.533572262
|1 GUILD 兑换 THB
฿0.0354111266
|1 GUILD 兑换 TWD
NT$0.0343444004
|1 GUILD 兑换 CHF
Fr0.000941229
|1 GUILD 兑换 HKD
HK$0.0081468599
|1 GUILD 兑换 MAD
.د.م0.0104685581