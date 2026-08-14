Blendr Network 今日价格

Blendr Network (BLENDR) 今日实时价格为 $ 0.00109859，过去 24 小时内变化了 0.12%。当前 BLENDR 兑 USD 的汇率为 $ 0.00109859 每 BLENDR。

Blendr Network 目前市值在 $ 44,167 排名第 #-，流通供应量为 40.08M BLENDR。过去 24 小时内，BLENDR 的交易价格在 $ 0.00109783（低点）和 $ 0.0011018（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 4.31，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，BLENDR 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 -7.71%。过去一天，总交易量达到 $ 37.46。

Blendr Network（BLENDR）市场信息

市值 $ 44.17K$ 44.17K $ 44.17K 成交量（24H） $ 37.46$ 37.46 $ 37.46 完全稀释市值 $ 46.14K$ 46.14K $ 46.14K 流通量 40.08M 40.08M 40.08M 总供应量 42,000,000.0 42,000,000.0 42,000,000.0

Blendr Network 的当前市值为 $ 44.17K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 37.46。BLENDR 的流通量为 40.08M，总供应量是 42000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 46.14K。