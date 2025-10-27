blai（BLAI）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00134892 $ 0.00134892 $ 0.00134892 24H最低价 $ 0.00150412 $ 0.00150412 $ 0.00150412 24H最高价 24H最低价 $ 0.00134892$ 0.00134892 $ 0.00134892 24H最高价 $ 0.00150412$ 0.00150412 $ 0.00150412 历史最高 $ 0.01077165$ 0.01077165 $ 0.01077165 最低价 $ 0$ 0 $ 0 涨跌幅（1H） +3.90% 涨跌幅（1D） -5.05% 漲跌幅（7D） +13.76% 漲跌幅（7D） +13.76%

blai（BLAI）当前实时价格为 $0.00142808。过去 24 小时内，BLAI 的交易价格在 $ 0.00134892 至 $ 0.00150412 之间波动，市场活跃度显著。BLAI 的历史最高价为 $ 0.01077165，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，BLAI 在过去 1 小时内的价格变动为 +3.90%，过去 24 小时内变动为 -5.05%，过去 7 天内累计变动为 +13.76%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

blai（BLAI）市场信息

市值 $ 1.11M$ 1.11M $ 1.11M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 1.43M$ 1.43M $ 1.43M 流通量 775.00M 775.00M 775.00M 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

blai 的当前市值为 $ 1.11M, 它过去 24 小时的交易量为 --。BLAI 的流通量为 775.00M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.43M。