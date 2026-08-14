Bitcoin 2 今日价格

Bitcoin 2 (BTC2) 今日实时价格为 $ 0.071343，过去 24 小时内变化了 1.24%。当前 BTC2 兑 USD 的汇率为 $ 0.071343 每 BTC2。

Bitcoin 2 目前市值在 $ 1,280,911 排名第 #-，流通供应量为 17.95M BTC2。过去 24 小时内，BTC2 的交易价格在 $ 0.070832（低点）和 $ 0.072534（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 36.05，而历史最低价为 $ 0.01109407。

短期表现方面，BTC2 在过去一小时内波动了 -1.10%，过去7 天内波动了 -10.41%。过去一天，总交易量达到 $ 10.83K。

Bitcoin 2（BTC2）市场信息

市值 $ 1.28M$ 1.28M $ 1.28M 成交量（24H） $ 10.83K$ 10.83K $ 10.83K 完全稀释市值 $ 1.28M$ 1.28M $ 1.28M 流通量 17.95M 17.95M 17.95M 总供应量 17,954,380.095 17,954,380.095 17,954,380.095

Bitcoin 2 的当前市值为 $ 1.28M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 10.83K。BTC2 的流通量为 17.95M，总供应量是 17954380.095，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.28M。