Biswap 今日价格

Biswap (BSW) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0,08%。当前 BSW 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 BSW。

Biswap 目前市值在 $ 177.553 排名第 #-，流通供应量为 498,98M BSW。过去 24 小时内，BSW 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 2,1，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，BSW 在过去一小时内波动了 -%0,05，过去7 天内波动了 -%0,31。过去一天，总交易量达到 $ 148,54。

Biswap（BSW）市场信息

市值 $ 177,55K$ 177,55K $ 177,55K 成交量（24H） $ 148,54$ 148,54 $ 148,54 完全稀释市值 $ 249.083.241.851,63T$ 249.083.241.851,63T $ 249.083.241.851,63T 流通量 498,98M 498,98M 498,98M 总供应量 576.898.100,0 576.898.100,0 576.898.100,0

Biswap 的当前市值为 $ 177,55K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 148,54。BSW 的流通量为 498,98M，总供应量是 576898100.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 249.083.241.851,63T。