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Bingo 价格 (BINGO)

USD

Bingo (BINGO) 实时价格图表

$0.00167215
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-31.00%(1D)

今天 Bingo (BINGO) 的价格

今天 Bingo (BINGO) 的实时价格为 0.00167215 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。BINGO 兑换 USD 的价格为实时更新。
Bingo 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 3.45K USD
- Bingo 当天价格变化为 -31.02%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Bingo (BINGO) 价格表现 USD

今天内，Bingo 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00075214762552726
在过去30天内，Bingo 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0010371610
在过去60天内，Bingo 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0008745556
在过去90天内，Bingo 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.005470564907211987

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.00075214762552726-31.02%
30天$ -0.0010371610-62.02%
60天$ -0.0008745556-52.30%
90天$ -0.005470564907211987-76.58%

Bingo (BINGO) 价格分析

Bingo 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00157713
$ 0.00157713$ 0.00157713

$ 0.00242911
$ 0.00242911$ 0.00242911

$ 0.070173
$ 0.070173$ 0.070173

+0.93%

-31.02%

-28.29%

Bingo (BINGO) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
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$ 3.45K
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什么是Bingo (BINGO)

BINGO - The honest farmer's dog on AVAX. There was a farmer had a dog and Bingo was his name-o!

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Bingo (BINGO) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 Bingo (BINGO) 的其他问题

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BINGO 兑换为当地货币

1 BINGO 兑换 AUD
A$0.0026921615
1 BINGO 兑换 GBP
0.001371163
1 BINGO 兑换 EUR
0.0016219855
1 BINGO 兑换 USD
$0.00167215
1 BINGO 兑换 MYR
RM0.007524675
1 BINGO 兑换 TRY
0.0594449325
1 BINGO 兑换 JPY
¥0.2611062225
1 BINGO 兑换 RUB
0.171395375
1 BINGO 兑换 INR
0.1447580255
1 BINGO 兑换 IDR
Rp27.412290696
1 BINGO 兑换 PHP
0.097753889
1 BINGO 兑换 EGP
￡E.0.0842596385
1 BINGO 兑换 BRL
R$0.0101499505
1 BINGO 兑换 CAD
C$0.002407896
1 BINGO 兑换 BDT
0.203166225
1 BINGO 兑换 NGN
2.6045910045
1 BINGO 兑换 UAH
0.0704142365
1 BINGO 兑换 VES
Bs0.0902961
1 BINGO 兑换 PKR
Rs0.466161977
1 BINGO 兑换 KZT
0.887543777
1 BINGO 兑换 THB
฿0.057689175
1 BINGO 兑换 TWD
NT$0.054980292
1 BINGO 兑换 CHF
Fr0.0015216565
1 BINGO 兑换 HKD
HK$0.013009327
1 BINGO 兑换 MAD
.د.م0.016788386