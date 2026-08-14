Billy 今日价格

Billy (BILLY) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.53%。当前 BILLY 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 BILLY。

Billy 目前市值在 $ 385,273 排名第 #-，流通供应量为 982.83M BILLY。过去 24 小时内，BILLY 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.231516，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，BILLY 在过去一小时内波动了 -0.52%，过去7 天内波动了 +5.10%。过去一天，总交易量达到 $ 1.95K。

Billy（BILLY）市场信息

市值 $ 385.27K$ 385.27K $ 385.27K 成交量（24H） $ 1.95K$ 1.95K $ 1.95K 完全稀释市值 $ 385.27K$ 385.27K $ 385.27K 流通量 982.83M 982.83M 982.83M 总供应量 982,833,809.692868 982,833,809.692868 982,833,809.692868

Billy 的当前市值为 $ 385.27K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 1.95K。BILLY 的流通量为 982.83M，总供应量是 982833809.692868，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 385.27K。