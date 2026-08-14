BETTER 今日价格

BETTER (BETTER) 今日实时价格为 $ 0.00200391，过去 24 小时内变化了 1.12%。当前 BETTER 兑 USD 的汇率为 $ 0.00200391 每 BETTER。

BETTER 目前市值在 $ 1,320,578 排名第 #-，流通供应量为 121.11M BETTER。过去 24 小时内，BETTER 的交易价格在 $ 0.00198733（低点）和 $ 0.00202443（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00738334，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，BETTER 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 -10.18%。过去一天，总交易量达到 $ 969.80。

BETTER（BETTER）市场信息

市值 $ 1.32M$ 1.32M $ 1.32M 成交量（24H） $ 969.80$ 969.80 $ 969.80 完全稀释市值 $ 1.42M$ 1.42M $ 1.42M 流通量 121.11M 121.11M 121.11M 总供应量 709,001,939.9999999 709,001,939.9999999 709,001,939.9999999

BETTER 的当前市值为 $ 1.32M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 969.80。BETTER 的流通量为 121.11M，总供应量是 709001939.9999999，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.42M。