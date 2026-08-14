Aura Network 今日价格

Aura Network (AURA) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 AURA 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 AURA。

Aura Network 目前市值在 $ 368,629 排名第 #-，流通供应量为 428.24M AURA。过去 24 小时内，AURA 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.197293，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，AURA 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 +3.23%。过去一天，总交易量达到 $ 11.07K。

Aura Network（AURA）市场信息

市值 $ 368.63K$ 368.63K $ 368.63K 成交量（24H） $ 11.07K$ 11.07K $ 11.07K 完全稀释市值 $ 860.80K$ 860.80K $ 860.80K 流通量 428.24M 428.24M 428.24M 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Aura Network 的当前市值为 $ 368.63K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 11.07K。AURA 的流通量为 428.24M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 860.80K。