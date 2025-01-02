Arcade 价格 (ARCD)
今天 Arcade (ARCD) 的实时价格为 0.01241301 USD。目前其市值为 $ 302.19K USD。ARCD 兑换 USD 的价格为实时更新。
Arcade 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 2.68K USD
- Arcade 当天价格变化为 -10.70%
- 其循环供应量为 24.34M USD
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今天内，Arcade 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0014876454706677。
在过去30天内，Arcade 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0071134367。
在过去60天内，Arcade 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0018075849。
在过去90天内，Arcade 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.003061498059171332。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.0014876454706677
|-10.70%
|30天
|$ -0.0071134367
|-57.30%
|60天
|$ -0.0018075849
|-14.56%
|90天
|$ -0.003061498059171332
|-19.78%
Arcade 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.67%
-10.70%
-34.30%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Arcade is the governance token of ArcadeDAO which is a decentralized organization driving growth and management of the Arcade Lending Protocol.
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|1 ARCD 兑换 AUD
A$0.019860816
|1 ARCD 兑换 GBP
￡0.009930408
|1 ARCD 兑换 EUR
€0.0119164896
|1 ARCD 兑换 USD
$0.01241301
|1 ARCD 兑换 MYR
RM0.0554861547
|1 ARCD 兑换 TRY
₺0.4383033831
|1 ARCD 兑换 JPY
¥1.9464840981
|1 ARCD 兑换 RUB
₽1.3651828398
|1 ARCD 兑换 INR
₹1.0642914774
|1 ARCD 兑换 IDR
Rp200.2098106803
|1 ARCD 兑换 PHP
₱0.7192097994
|1 ARCD 兑换 EGP
￡E.0.6304567779
|1 ARCD 兑换 BRL
R$0.0786984834
|1 ARCD 兑换 CAD
C$0.0178747344
|1 ARCD 兑换 BDT
৳1.483354695
|1 ARCD 兑换 NGN
₦19.2150912198
|1 ARCD 兑换 UAH
₴0.5220912006
|1 ARCD 兑换 VES
Bs0.63306351
|1 ARCD 兑换 PKR
Rs3.4576439355
|1 ARCD 兑换 KZT
₸6.5159613393
|1 ARCD 兑换 THB
฿0.4248973323
|1 ARCD 兑换 TWD
NT$0.4080156387
|1 ARCD 兑换 CHF
Fr0.011171709
|1 ARCD 兑换 HKD
HK$0.0964490877
|1 ARCD 兑换 MAD
.د.م0.125371401