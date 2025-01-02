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Arcade 价格 (ARCD)

USD

Arcade (ARCD) 实时价格图表

$0.0124084
$0.0124084$0.0124084
-10.70%(1D)

今天 Arcade (ARCD) 的价格

今天 Arcade (ARCD) 的实时价格为 0.01241301 USD。目前其市值为 $ 302.19K USD。ARCD 兑换 USD 的价格为实时更新。
Arcade 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 2.68K USD
- Arcade 当天价格变化为 -10.70%
- 其循环供应量为 24.34M USD

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Arcade (ARCD) 价格表现 USD

今天内，Arcade 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0014876454706677
在过去30天内，Arcade 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0071134367
在过去60天内，Arcade 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0018075849
在过去90天内，Arcade 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.003061498059171332

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.0014876454706677-10.70%
30天$ -0.0071134367-57.30%
60天$ -0.0018075849-14.56%
90天$ -0.003061498059171332-19.78%

Arcade (ARCD) 价格分析

Arcade 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.01218963
$ 0.01218963$ 0.01218963

$ 0.01408754
$ 0.01408754$ 0.01408754

$ 0.592641
$ 0.592641$ 0.592641

+0.67%

-10.70%

-34.30%

Arcade (ARCD) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 302.19K
$ 302.19K$ 302.19K

$ 2.68K
$ 2.68K$ 2.68K

24.34M
24.34M 24.34M

什么是Arcade (ARCD)

Arcade is the governance token of ArcadeDAO which is a decentralized organization driving growth and management of the Arcade Lending Protocol.

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Arcade (ARCD) 资源

官网

大家还在问：关于 Arcade (ARCD) 的其他问题

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ARCD 兑换为当地货币

1 ARCD 兑换 AUD
A$0.019860816
1 ARCD 兑换 GBP
0.009930408
1 ARCD 兑换 EUR
0.0119164896
1 ARCD 兑换 USD
$0.01241301
1 ARCD 兑换 MYR
RM0.0554861547
1 ARCD 兑换 TRY
0.4383033831
1 ARCD 兑换 JPY
¥1.9464840981
1 ARCD 兑换 RUB
1.3651828398
1 ARCD 兑换 INR
1.0642914774
1 ARCD 兑换 IDR
Rp200.2098106803
1 ARCD 兑换 PHP
0.7192097994
1 ARCD 兑换 EGP
￡E.0.6304567779
1 ARCD 兑换 BRL
R$0.0786984834
1 ARCD 兑换 CAD
C$0.0178747344
1 ARCD 兑换 BDT
1.483354695
1 ARCD 兑换 NGN
19.2150912198
1 ARCD 兑换 UAH
0.5220912006
1 ARCD 兑换 VES
Bs0.63306351
1 ARCD 兑换 PKR
Rs3.4576439355
1 ARCD 兑换 KZT
6.5159613393
1 ARCD 兑换 THB
฿0.4248973323
1 ARCD 兑换 TWD
NT$0.4080156387
1 ARCD 兑换 CHF
Fr0.011171709
1 ARCD 兑换 HKD
HK$0.0964490877
1 ARCD 兑换 MAD
.د.م0.125371401