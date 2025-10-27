Andromeda（ANDR）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00110994 $ 0.00110994 $ 0.00110994 24H最低价 $ 0.00121784 $ 0.00121784 $ 0.00121784 24H最高价 24H最低价 $ 0.00110994$ 0.00110994 $ 0.00110994 24H最高价 $ 0.00121784$ 0.00121784 $ 0.00121784 历史最高 $ 1.85$ 1.85 $ 1.85 最低价 $ 0.00090433$ 0.00090433 $ 0.00090433 涨跌幅（1H） -0.61% 涨跌幅（1D） -7.38% 漲跌幅（7D） -1.19% 漲跌幅（7D） -1.19%

Andromeda（ANDR）当前实时价格为 $0.00112515。过去 24 小时内，ANDR 的交易价格在 $ 0.00110994 至 $ 0.00121784 之间波动，市场活跃度显著。ANDR 的历史最高价为 $ 1.85，历史最低价为 $ 0.00090433。

从短期表现来看，ANDR 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.61%，过去 24 小时内变动为 -7.38%，过去 7 天内累计变动为 -1.19%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Andromeda（ANDR）市场信息

市值 $ 257.56K$ 257.56K $ 257.56K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 1.13M$ 1.13M $ 1.13M 流通量 228.92M 228.92M 228.92M 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Andromeda 的当前市值为 $ 257.56K, 它过去 24 小时的交易量为 --。ANDR 的流通量为 228.92M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.13M。